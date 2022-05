Trwa budowa wieży widokowej na Śnieżniku. Zobacz, jak teraz wygląda ta budowla

ZOBACZ ZDJĘCIA:

Budowa wieży widokowej na Śnieżniku ma pochłonąć w sumie 13 milionów złotych i zakończyć się jesienią tego roku. Zakończy to tym samym wieloletnie starania o powrót wieży widokowej w to miejsce. Jej wygląd po dziś wzbudza wielkie kontrowersje wśród turystów, którzy twierdzą, że wieża wygląda jak "wielki blender" i nie można czegoś takiego budować w miejscu, gdzie przez lata stała piękna konstrukcja z 1899 roku. Poprzednia, kamienna wieża została zbudowana z inicjatywy Kłodzkiego Towarzystwa Górskiego na Śnieżniku. Składała się z dwóch przylegających do siebie wież i schronu turystycznego. Została wysadzona w powietrze w 1973 roku z powodu złego stanu technicznego.