Trasy rowerowe do 18 km od Dzierżoniowa. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 23 - 24 kwietnia?

Rowerem z Dzierżoniowa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 18 km od Dzierżoniowa, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 23 kwietnia w Dzierżoniowie ma być 15°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 24 kwietnia w Dzierżoniowie ma być 18°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 60%.

🚲 Trasa rowerowa: Poznaj Góry Sowie DOT82

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 11,41 km

Czas trwania wyprawy: 41 min.

Przewyższenia: 116 m

Suma podjazdów: 326 m

Suma zjazdów: 326 m

Trasę rowerową mieszkańcom Dzierżoniowa poleca Dolnoslaska_OT

Krótka charakterystyka

Pętla (niepełna) łącznikowa wiążąca system Enduro Srebrna Góra i Strefę MTB Sudety z Glacensis Singletrack. Pomijając funkcję logistyczną oferuje wyjątkowo ciekawy widok na Twierdzę Srebrnogórską i Ostróg. Raczej łagodna. Przeciwnie do wskazówek zegara.