Trasy rowerowe do 18 km od Dzierżoniowa. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 9 - 10 kwietnia?

Rowerem z Dzierżoniowa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 18 km od Dzierżoniowa, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 09 kwietnia w Dzierżoniowie ma być 9°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 10 kwietnia w Dzierżoniowie ma być 10°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 50%.

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 18,83 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 309 m

Suma podjazdów: 695 m

Suma zjazdów: 695 m

Trasę rowerową mieszkańcom Dzierżoniowa poleca Dolnoslaska_OT

Krótka charakterystyka

Nieregularna, troszkę gwiaździsta pętla wokół Wielkiej Sowy, odwiedzająca wszystkie pobliskie przełęcze. Mamy tutaj liczne zjazdy i podjazdy. Sporo przyjemnych widoków i ciekawych miejsc do odwiedzenia. Ogólnie bardzo, ale to bardzo, na plus. Autorzy zaczynają trasę na Kozim Siodle, co nie jest zbyt logiczne ale zachowamy ten układ. Kierunek poruszania jest przeciwny do wskazówek zegara. Zdecydowanie na szerokie opony na niskim ciśnieniu.