Sprawca kolizji w Ostroszowicach uciekł z miejsca zdarzenia. Miał blisko 1,5 promila i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów

28 czerwca około godziny 19:30 dyżurny Komisariatu Policji w Bielawie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w Ostroszowicach. 42-letni kierowca Volvo nie dostosował prędkości do warunków ruchu, stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego doprowadził do zderzenia z Volkswagenem prowadzonym przez 20-letnią kobietę. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia.

Policjanci Wydziałów Ruchu Drogowego i Kryminalnego zatrzymali sprawcę zdarzenia drogowego. Badanie alkomatem dało wynik 1,49 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Na domiar złego kierowca miał już orzeczony sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Postępowanie w tej sprawie prowadzą obecnie śledczy wydziału dochodzeniowego z bielawskiego komisariatu.