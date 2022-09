Spłonęło Audi w Bielawie. Prawdopodobnie zostało podpalone

W niedzielny poranek 25 września około godziny 5:00 straż pożarna otrzymała zgłoszenie o pożarze samochodu. Spalone auto marki Audi znajdowało się przy ul. Waryńskiego w Bielawie. Na miejscu zdarzenia pracowały zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa, zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Bielawy oraz policja.

- W godzinach porannych otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego przy budynku nr 5 na ul. Waryńskiego w Bielawie. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia potwierdziliśmy to, co było w zgłoszeniu. Pożarem objęta była komora silnika oraz wnętrze pojazdu. Na miejscu była policja. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu prądu wody w celu ugaszenia pożaru. Nie stwierdziliśmy osób poszkodowanych. Nikt w wyniku tego pożaru nie ucierpiał. Dodatkowo stwierdziliśmy, że obok palącego się samochodu przy drzwiach jednego z zakładów usługowych było rozpalone ognisko. Wszystko wskazuje na to, że przyczyną zdarzenia mogło być podpalenie. Szczegóły i okoliczności zdarzenia będzie badała policja — powiedział dowódca akcji aspirant sztabowy Wojciech Iwachów z Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie.