Śmierć młodego mężczyzny w Bielawie. Nie żyje 22-letni piłkarz AKTUALIZACJA

Młody mężczyzna zginął w nocy z 6 na 7 sierpnia. Do tragicznego zdarzenia doszło przy skrzyżowaniu ulicy Żeromskiego z Bohaterów Getta w Bielawie. Prawdopodobnie na jednym z parkingów doszło do zabójstwa. Na miejscu pracowali technicy policyjni oraz dzierżoniowska prokuratura.

Więcej informacji po komunikacie od prokuratora.

[AKTUALIZACJA]

- Tragiczne zdarzenie miało miejsce 7 sierpnia około godziny 3:00 w nocy na parkingu przy skrzyżowaniu ulicy Żeromskiego i Bohaterów Getta w Bielawie. 26-letni mieszkaniec Bielawy, Bartłomiej G., był w konflikcie z jednym z mężczyzn, który podczas rozmowy telefonicznie wypowiadał się o nim w sposób niepochlebny. Bartłomiej G. po usłyszeniu rozmowy chciał się spotkać z rozmówcą. Zabrał ze sobą wąską maczetę i poszedł na miasto. Na parkingu spotkał trzech młodych mężczyzn, którzy tu świętowali urodziny jednego z nich. Bartłomiej G., myśląc, że jeden z mężczyzn to jego adwersarz, pchnął go wąską maczetą w serce. Ranny 22-letni mężczyzna osunął się na ziemię. Koledzy próbowali udzielić mu pierwszej pomocy medycznej. Niestety przybyłemu pogotowiu ratunkowemu nie udało się przywrócić czynności życiowych poszkodowanemu. Bartłomiej G. wkrótce został zatrzymany przez policję. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną bezpośredniej śmierci było pchnięcie maczetą prosto w serce. Sprawca nie przyznaje się do zabójstwa. 9 sierpnia odbędzie się posiedzenie aresztowe, na którym sąd zdecyduje, czy Bartłomiej G. zostanie aresztowany na najbliższe trzy miesiące - poinformował prokurator Emil Wojtyra.