Ścieżki rowerowe do 18 km od Dzierżoniowa. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 30 kwietnia - 1 maja?

Rowerem w pobliżu Dzierżoniowa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 18 km od Dzierżoniowa, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 30 kwietnia w Dzierżoniowie ma być 16°C. Nie powinno padać. W niedzielę 01 maja w Dzierżoniowie ma być 16°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 78,13 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 267 m

Suma podjazdów: 1 213 m

Suma zjazdów: 1 257 m

Rowerzystom z Dzierżoniowa trasę poleca Dolnoslaska_OT

Krótka charakterystyka

Szlak MTB, dość litościwy, bo z 70 km ma "tylko" 1100 m sumy przewyższeń. Jednak odległość robi swoje i dedykuje go doświadczonym rowerzystom. Został sprytnie rozpięty na trzech stacjach kolejowych dzięki czemu można podzielić jazdę. Lepiej jest zacząć w Świdnicy.