Ścieżki rowerowe do 18 km od Dzierżoniowa. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 18 - 19 grudnia?

Trasy rowerowe z Dzierżoniowa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 18 km od Dzierżoniowa, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 18 grudnia w Dzierżoniowie ma być 4°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 60%. W niedzielę 19 grudnia w Dzierżoniowie ma być 4°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 50%.

🚲 Trasa rowerowa: Kopalnia Niklu w Szklarach

Stopień trudności: 2

Dystans: 54,65 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 154 m

Suma podjazdów: 617 m

Suma zjazdów: 615 m

Trasę dla rowerzystów z Dzierżoniowa poleca Januszek_44

Dziś zaplanowałem zwiedzanie kopalni niklu w Szklarach. Auto zostawiam na małym parkingu w pobliżu wejścia do sztolni. Razem z kilkoma osobami wchodzimy w podziemia. Po około 40 minutach wracam na parking i rowerem zaczynam swoją kolejną wycieczkę. Przecinam główną drogę i szlakiem turystycznym przedzieram się kierunku Brodziszowa. O tej porze roku szlak prawie niewidoczny i tak naprawdę buszuje w kukurydzy. Z radością witam asfaltową drogę. Po opuszczeniu tego miejsca zrywam linkę przerzutki i od tej pory moja jazda to wielka improwizacja. Do Szklar docieram skropiony deszczem. Wolę chyba jednak moje górki.

Nawiguj