Ścieżki rowerowe do 18 km od Dzierżoniowa. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 8 - 9 października?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Dzierżoniowa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 18 km od Dzierżoniowa, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody.

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 18,83 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 309 m

Suma podjazdów: 695 m

Suma zjazdów: 695 m

Rowerzystom z Dzierżoniowa trasę poleca Dolnoslaska_OT

Krótka charakterystyka

Nieregularna, troszkę gwiaździsta pętla wokół Wielkiej Sowy, odwiedzająca wszystkie pobliskie przełęcze. Mamy tutaj liczne zjazdy i podjazdy. Sporo przyjemnych widoków i ciekawych miejsc do odwiedzenia. Ogólnie bardzo, ale to bardzo, na plus. Autorzy zaczynają trasę na Kozim Siodle, co nie jest zbyt logiczne ale zachowamy ten układ. Kierunek poruszania jest przeciwny do wskazówek zegara. Zdecydowanie na szerokie opony na niskim ciśnieniu.