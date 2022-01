Ścieżki rowerowe do 18 km od Dzierżoniowa. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 15 - 16 stycznia?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Dzierżoniowa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 18 km od Dzierżoniowa, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 15 stycznia w Dzierżoniowie ma być 5°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 16 stycznia w Dzierżoniowie ma być 5°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🚲 Trasa rowerowa: Odkryj okolice Srebrnej Góry DOT125

Stopień trudności: 2

Dystans: 7,29 km

Czas trwania wyprawy: 58 min.

Przewyższenia: 206 m

Suma podjazdów: 294 m

Suma zjazdów: 294 m

Trasę rowerową mieszkańcom Dzierżoniowa poleca Dolnoslaska_OT

Krótka charakterystyka

Niedługa ale całkiem wymagająca pętla mtb, poprowadzona drogami leśnymi i polnymi (tych jest zdecydowanie mniej). Mamy tu regularne 10% (do 13%). Dwukrotnie przecinamy historyczną trasę Koleji Sowiogórskiej co stanowi o dużej atrakcyjności pętli. Naprawdę warto o niej pamiętać i ewentualnie dodać ją do planu robiąc coś w okolicy. Zaczynamy na Przełęczy Srebrnogórskiej. Kierunek jazdy przeciwny do ruchów wskazówek zegara.

Przełęcz - Wiadukt