Rowerem do 43 km od Dzierżoniowa. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 18 - 19 września?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową w okolicy Dzierżoniowa? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 18 - 19 września przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 43 km od Dzierżoniowa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w pobliżu Dzierżoniowa przygotowaliśmy na weekend 18 - 19 września.

Wycieczki rowerowe w okolicy Dzierżoniowa We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 43 km od Dzierżoniowa, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 18 września w Dzierżoniowie ma być nan°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 80%. W niedzielę 19 września w Dzierżoniowie ma być 15°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%. 🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne pojednania Wilków W , Dankowice , Szczawin , Ludów Śl, Podgaj , Młynica , Dębowa G Stopień trudności: 2

Dystans: 74,63 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 195 m

Suma podjazdów: 723 m

Suma zjazdów: 714 m Trasę rowerową mieszkańcom Dzierżoniowa poleca Januszek_44

Kolejna trasa w poszukiwaniu krzyży pokutnych . Auto zostawiam na przydrożnym parkingu w Wilkowie Wielkim . Tu także przy kościele znajdują się dwa monolityczne krzyże pokutne . Trudno je znaleźć bo zasłonięte są przez porastające tam krzewy . Teraz ruszam w stronę Strzelina . Początkowo trasa biegnie polną nie uczęszczaną drogą . Wysoka trawa i chaszcze powodują ,że po kilku minutach mam mokre buty . Wszystko wynagradza widok na Wzgórza Strzelińskie . Po drodze w Dankowicach przy skrzyżowaniu dróg stoi kolejny krzyż . Strzelin tak naprawdę mijam bokiem a potem w okolicy Szczawina , za rowem odnajduje kolejny krzyż . Teraz już Ludów Śląski . Jeden z krzyży stoi przy miejscowym kościele . Drugi kawałek dalej na polu . Plony już zebrane więc krzyż widać z daleka .

W Podgaju krzyż znajduje się przy świetlicy . Trudno go znaleźć bo został z niego już tylko niewielki fragment przy głównych schodach .

Krzyż w Młynicy także stoi przy głównej drodze i gdyby nie wysoka kukurydza byłby piękny widok na Ślężę .Ostatni dziś krzyż to okolica Dębowej Góry . Aby się tam dostać przebija się przez gęste krzaki i mocno pod górę . Jest to chyba lepsza opcja niż jazda główną drogą

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Opatowice - Trestno - Wrocław Stopień trudności: 1

Dystans: 27,4 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 81 m

Suma podjazdów: 700 m

Suma zjazdów: 691 m Trasę dla rowerzystów z Dzierżoniowa poleca Wielogorski Tereny wodonośne Wrocławia

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Wrocław ze wschodu na zachód Stopień trudności: 2

Dystans: 40,62 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 18 m

Suma podjazdów: 162 m

Suma zjazdów: 151 m Miwo poleca trasę mieszkańcom Dzierżoniowa Trasę możemy podzielić na dwie zasadnicze części równe co do długości :

1) Część miejsca - która to prowadzi nas wrocławskimi uliczkami

2) Część szutrowa - która prowadzi nas walami wzdłuż Odry

Jest to trasa na której każdy znajdzie coś dla siebie , od pięknych mostów i zabytkowych budynków po śpiew ptaków i obcowanie z naturą( chodź w tej wersji trasy jest to najkrótsza część )

Startujemy przy centrum handlowym Factory Outlet, kierujemy sie do Parku Tysiąclecia aby jadąc wzdłuż wałów Ślęzy dotrzeć do ulicy Żernickiej – tu skręcamy w prawo . Po tym krótkim odcinku czekan nas mała przeprawa przez miasto. Z ulicy Żernickiej kierujemy się na ulicę Kołobrzeską a następnie Idzikowskiego . Ta ostatnia doprowadzi nas do Parku Zachodniego . W parku wybieramy jedną z wielu dostępnych alejek pamiętając aby kierować się w północny-zachód ( w stronę centrum ).

Zachowanie tego kierunku powinno doprowadzić nas w okolice mostu Milenijnego którym przeprawiamy się na drugi brzeg Odry.

Za mostem skręcamy w lewo kierując się w stronę wałów nowo wybudowanym „ślimakiem” . Będąc już na wałach odrę powinniśmy mieć po prawej stronie. Od tego momentu czeka nas kilkunastokilometrowa podróż wzdłuż Odry.

Rzekę po raz kolejny przekraczamy po dotarciu do ulicy Kochanowskiego jednak tylko w celu zmiany brzegu Odry od tego momenty będziemy poruszać się jej południowym brzegiem .

Po około 1 km po prawej stronie ukarze się nam wrocławskie Kilimandżaro , niewielka górka na której można rozpocząć swoją przygodą z MTB.

Po kilku minutach dalszej jazdy docieramy do Wyspy Opatowieckiej na której możemy zrobić sobie krótką przerwę .

Jeśli zaplanowaliśmy pokonanie tej trasy razem z dziećmi i nie jesteśmy ograniczeni czasem to na Wyspie Opatwowickiej znajduje się „Małpi Gaj” – może być to wapniała atrakcja dla najmłodszych jak i tych starszych uczestników wycieczki.

Po krótkim odpoczynku ruszamy wałami w dalszą drogę .

Na wysokości Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego opuszczamy wały Odry wracając na wrocławskie drogi.

Od tego momenty trasa jaką obierzecie uzależniona jest od waszej znajomości miasta , dla tych co nie poruszają się rowerem zbyt często mały skrót

-Z mostu Zwierzynieckiego skręcamy w lewo w wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego którym docieramy do mostu Grunwaldzkiego Za mostem kierujemy się na Plac Powstańców Warszawy a następnie ulicę Traugutta oraz Oławską

Będąc na wysokości Galerii Dominikańskiej za fosą skręcamy w lewo wjeżdżając w mały park aby dojechać do skrzyżowania ulicy Księcia Piotra Skargi z ulicą Teatralną.

Jadać cały czas wzdłuż fosy docieramy do Placu Orląt Lwowskich

Następnie ulicami : Braniborską oraz Strzegomską docieramy do nastego miejsca startu który tym samym jest końcem naszej trasy

Większość tras zamieszczanych przeze mnie są to pętle które umożliwiają wybranie startu w dowolnym miejscy znajdującym się najbliżej naszego domu.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Dzierżoniowa

🚲 Trasa rowerowa: Wrocław - Trzebnica - Zawonia - Wrocław Stopień trudności: 2

Dystans: 74,29 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 122 m

Suma podjazdów: 292 m

Suma zjazdów: 292 m Wiesiek poleca trasę mieszkańcom Dzierżoniowa Od wielu lat, zawsze mój sezon rowerowy rozpoczynam od przejechania tej trasy. Z Wrocławia wyjeżdżamy ul. Kamińskiego. Dalej jedziemy przez Krzyżanowice i Cienin, jednym domem. Po kilku kilometrach, w Skarszynie skręcam w lewo , w stronę Trzebnicy. Tu rozpoczynają się fajne górki, to Zaczarowane Wzgórza. Za Głuchowem Górnym natrafiamy najpierw na stromy podjazd, a następnie długi zjazd na przeł. Cichą. Teraz czeka nas kolejny podjazd to Taczowska Góra i chwilę później podjazd pod górę Widok. Z góry tej, czeka nas stromy zjazd do Trzebnicy.. W miasteczku tym można zrobić kilkuminutową przerwę przy sanktuarium św. Jadwigi. W dalszą drogę, kierujemy się na wschód. Wyjeżdżając z Trzebnicy napotykamy na kolejny stromy podjazd, to zbocze Winnej Góry. Dalej po kilku wzniesieniach Świątnickego Grzbietu docieramy do Zawoni. Teraz zakręt w prawo, na południe. Po kilku kilometrach i długim podjeździe pod Skotniki i łagodnym zjeździe, ponownie docieramy do Skarszyna i zamykamy "pętlę Trzebnicką". Jeszcze kilkanaście kilometrów i jesteśmy we Wrocławiu.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Kopalnia magnezytu i pętla rowerem po okolicy Stopień trudności: 2

Dystans: 56,2 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 89 m

Suma podjazdów: 526 m

Suma zjazdów: 517 m Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Dzierżoniowa

TRASA TURYSTYCZNA ZAMKNIĘTA . Od niedawna w małej miejscowości Wiry znajduje się kolejna turystyczna trasa po byłej kopalni magnezytu . Reklamuje się jako najdłuższa podziemna trasa turystyczna .

Dziś jeszcze wejścia co godzinę , ale w kolejnych dniach przewodnim przyjedzie po telefonicznym uzgodnieniu . W lecie pewnie znowu ruszy to pełna parą . Kopalnie zwiedzam ekspresowo , muszą tu jeszcze wrócić .

Kilka godzin zajmuje mi przejechanie zaplanowanej trasy turystycznej . Gdyby nie przeraźliwy i zimny wiatr to byłaby fajna wycieczka ...w sumie i tak była fajna .

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Od października zmiany przy wjeździe do Wielkiej Brytanii