Rowerem do 18 km od Dzierżoniowa. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 8 - 9 stycznia?

Rowerem w okolicy Dzierżoniowa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 18 km od Dzierżoniowa, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 08 stycznia w Dzierżoniowie ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 09 stycznia w Dzierżoniowie ma być nan°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Kopalnia magnezytu i pętla rowerem po okolicy

Stopień trudności: 2

Dystans: 56,2 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 89 m

Suma podjazdów: 526 m

Suma zjazdów: 517 m

Trasę dla rowerzystów z Dzierżoniowa poleca Januszek_44

TRASA TURYSTYCZNA ZAMKNIĘTA .

Od niedawna w małej miejscowości Wiry znajduje się kolejna turystyczna trasa po byłej kopalni magnezytu . Reklamuje się jako najdłuższa podziemna trasa turystyczna .

Dziś jeszcze wejścia co godzinę , ale w kolejnych dniach przewodnim przyjedzie po telefonicznym uzgodnieniu . W lecie pewnie znowu ruszy to pełna parą . Kopalnie zwiedzam ekspresowo , muszą tu jeszcze wrócić .

Kilka godzin zajmuje mi przejechanie zaplanowanej trasy turystycznej . Gdyby nie przeraźliwy i zimny wiatr to byłaby fajna wycieczka ...w sumie i tak była fajna .

