Rowerem do 18 km od Dzierżoniowa. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 8 - 9 stycznia?

Rowerem w okolicy Dzierżoniowa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 18 km od Dzierżoniowa, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 2

Dystans: 21,22 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 259 m

Suma podjazdów: 773 m

Suma zjazdów: 773 m

Rowerzystom z Dzierżoniowa trasę poleca Dolnoslaska_OT

Łatwa, bardzo widokowa trasa, biegnąca głównie drogami mocno wciętymi w zboczach. Do tego jeden mocno wymagający fragment ścieżką przez szczyt Popielaka. Opis zacznę od punktu dostępowego na przełęczy Woliborskiej i zgodnie z ruchem zegara.

Przełęcz Woliborska - Polana Bielawska