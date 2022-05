RadioGra – historia Diory w Dzierżoniowie w formie gry. Można sobie zbudować radio Pionier!

Jak mówi kierownik Biura Komunikacji Społecznej i Promocji, Magdalena Sośnicka, gra cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców, jak i turystów, a także mediów. Warto słuchać radiostacji w całej Polsce, bo te otrzymały pakiety do rozdania dla słuchaczy. Nie trzeba zatem przyjeżdżać do samego miasta, aby nabyć grę, ale może to być świetny powód, by odwiedzić Dzierżoniów i Muzeum Miejskie Dzierżoniowa, które ma najbogatszą w Polsce ekspozycję diorowskich radioodbiorników.