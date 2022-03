Przegląd tygodnia z 6.03.2022 w Dzierżoniowie. Najważniejsze wydarzenia od 27.02 do 5.03.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Dzierżoniów, 6.03.2022. 27.02 - 5.03.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Już wkrótce do kin trafi nowy film Krzysztofa Langa pt. "Marzec '68". Obraz, za którego produkcję odpowiada Telewizja Polska, opowie o wydarzeniach z końca lat 60. XX wieku. Zobaczcie zdjęcia z planu.

Mieszkanie od gminy – to może brzmieć jak atrakcyjna opcja: niski czynsz, dach nad głową, brak kredytu do spłacenia... Tymczasem nie dość, że na mieszkanie komunalne czy socjalne czeka się nieraz latami, to w dodatku warunki panujące w takich budynkach często są tragiczne. Oto drastyczne przykłady z całej Polski.