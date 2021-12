Przegląd tygodnia z 19.12.2021 w Dzierżoniowie. Najważniejsze wydarzenia od 12.12 do 18.12.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Dzierżoniów, 19.12.2021. 12.12 - 18.12.2021: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Pakowanie świątecznych prezentów to dla wielu z nas nie lada wyzwanie. Często chcemy uniknąć obdarowywania bliskich upominkami włożonymi do tradycyjnych torebek prezentowych i staramy się samodzielnie zapakować gwiazdkowe prezenty. Świąteczne podarunki wcale nie muszą być opakowane bajecznie kolorowo. Wybór odpowiedniego papieru, dekoracji i wstążek to kwestie bardzo indywidualne, bo zależą od gustu i poczucia smaku każdego z nas. Podpowiadamy, jak łatwo i stylowo zapakować prezent, żeby wyglądał elegancko i efektownie.

Wybitnego reżysera pożegnali w sobotę mieszkańcy Wrocławia, znajomi i przyjaciele. Wśród żałobników byli m.in. aktor Andrzej Grabowski, Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, posłanka Mirosława Stachowiak-Różecka, senator Barbara Zdrojewska, byli prezydenci Wrocławia - Rafał Dutkiewicz i Bogdan Zdrojewski, wicemarszałek województwa Krzysztof Maj i Stanisław Dzierniejko, dyrektor Festiwalu Reżyserii Filmowej.