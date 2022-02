Przegląd tygodnia z 13.02.2022 w Dzierżoniowie. Najważniejsze wydarzenia od 6.02 do 12.02.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Dzierżoniów, 13.02.2022. 6.02 - 12.02.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Zatrucie pokarmowe to pojawienie się gwałtownych objawów ze stronu układu pokarmowego po spożyciu skażonej żywności. Szacuje się, że rocznie w Polsce diagnozuje się ok. 30 tys. zatruć pokarmowych. Niewłaściwe przygotowanie oraz nieprawidłowe przechowywanie żywności zwiększa namnażanie się bakterii w produktach spożywczych, co skutkuje pojawieniem się bólu brzucha, biegunek i nudności. Sprawdź, których produktów lepiej nie odgrzewać ponownie, ponieważ może to grozić zakażeniem układu pokarmowego.

Szukasz pomysłów na podrasowanie swojego Instagrama? Przedstawiamy najbardziej instagramowe miejsca – w Polsce ich nie brakuje. Przygotowaliśmy listę miejscówek, które nie tylko wyglądają świetnie na zdjęciach, ale mają też w sobie „to coś”, co sprawia, że Instagramowicze chętnie dzielą się nimi na swoich profilach. Oto popularne lokalizacje, które pomogą Ci zrobić idealne zdjęcie na Instagrama!