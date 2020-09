Przegląd sierpnia 2020 w Dzierżoniowie, najważniejsze wydarzenia miesiąca

Złe cięcie włosów może Cię postarzyć nawet o kilka lat! Nie każda fryzura, nawet jeśli jest modna, będzie pasowała do Twojej twarzy. Jeśli chcesz zapewnić sobie młody i świeży wygląd, lepiej przygotuj się na długie poszukiwania odpowiedniej fryzury. W przeciwnym razie najprawdopodobniej będziesz zmuszony do wymyślenia odpowiedzi na pytania o zmęczony, zbyt poważny wygląd.

Nie wszystkie psy linieją! Jeśli więc marzysz o własnym psiaku, ale przeraża cię myśl o zalegających w każdym kącie mieszkania kłębkach sierści, wcale nie musisz rezygnować z marzenia. Możesz także mieć psa, gdy jesteś alergikiem – psy z włosami, które nie wypadają tak często, jak u innych ras, to najlepsze rozwiązanie dla osób z alergią. Zobacz, które rasy psów nie linieją!

Turyści, którzy planują powrót do Polski we wrześniu muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami lub dwutygodniową kwarantanną. Poniżej lista państw, z których nie będzie można bezpośrednio przylecieć do Polski od 2 września.

Abonament RTV to danina, którą Polacy płacą niechętnie. Osoby, które rezygnują z oglądania telewizji muszą pamiętać o tym, by wyrejestrować urządzenia. Poczta Polska kontroluje bowiem, czy abonament RTV jest płacony i nakłada kary. Tak było w wypadku mężczyzny z Wielkopolski, któremu Poczta Polska naliczyła zaległości za 14 lat. Mężczyzna zdecydował się pójść do sądu. I wygrał.