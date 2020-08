Przegląd prasy 30.08.2020 Dzierżoniów, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Dzierżoniowa

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Dzierżoniów 30.08: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Od 1 stycznia 2021 roku będzie obowiązywał podatek cukrowy. Chociaż decyzja o wprowadzeniu tzw. opłaty cukrowej była już kilka razy odkładana, to ostatecznie we wtorek, 25 sierpnia, prezydent Andrzej Duda podpisał dokument. Co dokładnie oznacza podatek od cukru dla producentów, a jakie zmiany niesie za sobą dla konsumentów? Jakie produkty zostaną objęte podatkiem cukrowym i o ile wzrosną ich ceny?

Popularny środek na komary pozostawia na skórze ochronną warstwę, która niszczy koronawirusa. Związek o zapachu trawy cytrynowej i naturalnym pochodzeniu ma szybkie i skuteczne działanie antywirusowe. Jest przy tym polecaną i dostępną w Polsce alternatywą dla szkodliwych chemicznych odstraszaczy owadów.