Przegląd prasy 27.08.2020 Dzierżoniów, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Dzierżoniowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.08.2020, w Dzierżoniowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nowy trend na TikToku. Internauci udają ofiary Holokaustu w rytm muzyki pop. Muzeum Auschwitz: "Niektóre filmy przekraczają granicę"”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Prasówka Dzierżoniów 27.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nowy trend na TikToku. Internauci udają ofiary Holokaustu w rytm muzyki pop. Muzeum Auschwitz: "Niektóre filmy przekraczają granicę" Skandaliczny trend opanował platformę społecznościową TikTok, z której w znacznej mierze korzysta młode pokolenie. Tym razem "twórcy" wcielają się... w ofiary Holokaustu, które z zaświatów opowiadają swoje historie. Młodzi ludzie poddani charakteryzacji, udają więźniów obozu koncentracyjnego. W sprawie głos zabrało już Muzeum Auschwitz. 📢 Niedzielski: Chcemy zaproponować skrócenie czasu kwarantanny z 14 do 10 dni. Resort zdrowia przedstawił nową listę powiatów z obostrzeniami W przypadku kwarantanny chcemy zaproponować jej skrócenie do 10 dni- powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.- Mamy na to dowody, m.in. z Norwegii ale też z praktyki klinicznej, że taki okres izolacji jest bezpieczny i nie powoduje wielkiego wzrostu ryzyka w stosunku do czternastodniowej kwarantanny- dodał.

📢 Dzieci zarażają koronawirusem mocniej niż dorośli! Co to oznacza dla uczniów, rodziców i nauczycieli przed powrotem do szkół? Najnowsze badania amerykańskich naukowców dowodzą, że dzieci mogą zarażać koronawirusem w dużo większym stopniu niż dorośli. Poziom wirusa w ich organizmie jest bowiem wyższy niż u dorosłych ciężko chorujących na COVID-19! Tymczasem uczniowie w całej Polsce szykują się do powrotu do szkół. Jak dyrektorzy przygotowują swoje placówki na otwarcie? I czy rodzice poślą do nich swoje pociechy? 📢 9 spraw, które warto przemyśleć zanim zaprosimy szefa do znajomych na Facebooku To, jak zachowujemy się w sieci może poprawić, lub zniszczyć naszą relację z szefem. Co zrobić, by Facebook pomógł a nie zaszkodził? 📢 Koronawirus. Bądź na bieżąco! Nie będzie obowiązku noszenia maseczek w szkołach. Jest decyzja ministra Dariusza Piontkowskiego Nie zostanie wprowadzone zalecenie, aby obowiązkowo w każdej szkole, w miejscach wspólnych, wszyscy uczniowie, wszyscy nauczyciele musieli nosić osłonę nosa i ust – poinformował w czwartek na antenie Polskiego Radia Dariusz Piontkowski, szef Ministerstwa Edukacji Narodowej.

📢 Zapraszamy na 3. Strzeliński Festiwal Literatury 11 i 12 września 2020 w Strzelińskim Ośrodku Kultury. KONKURS Wygraj książki! Zbliża się 3 edycja Strzelińskiego Festiwalu Literatury. Już 11 i 12 września zagoszczą w Strzelińskim Ośrodku Kultury znani autorzy. Czekają nas dwa dni spotkań, paneli i warsztatów, wszystko bezpłatnie i bez ograniczeń wiekowych. 📢 Makijaż, który postarza. Nie maluj się tak, bo dodasz sobie lat! Jakie są najczęstsze błędy w makijażu, które postarzają? Zły makijaż może dodać kilku lat! Niestety niektóre błędy są często powielane, w efekcie czego wciąż wiele kobiet robi sobie makijaż, który postarza. Myślisz, że ciebie to nie dotyczy? Lepiej upewnij się, czy aby na pewno malując się, nie dodajesz sobie lat. Zobacz, jaki makijaż postarza i nie służy urodzie.

📢 Te psiaki czekają na prawdziwy dom w schronisku w Świdnicy [ZDJĘCIA] W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ulicy Pogodnej 3 w Świdnicy na prawdziwy dom czeka około 60 psiaków. Duże, małe, kudłate i szorstkowłose, młode i starsze, każdy z nich może być najwierniejszym przyjacielem. Bo psy kochają bezwarunkowo. Zachęcamy zatem - zobaczcie zdjęcia, może któryś zwierzak zdobędzie wasze serce, i może zaadoptujcie go. Oczywiście przed adopcją warto skontaktować się ze schroniskiem, dowiedzieć czegoś o wybranym psiaku i ewentualnie umówić na spotkanie adopcyjne.

Zobaczcie zdjęcia psów ze schroniska przy ul. Pogodnej. 📢 Nie będzie obowiązku noszenia maseczek w szkołach. Jest decyzja ministra Nie zostanie wprowadzone zalecenie, aby obowiązkowo w każdej szkole, w miejscach wspólnych, wszyscy uczniowie, wszyscy nauczyciele musieli nosić osłonę nosa i ust – przekazał w czwartek na antenie Polskiego Radia szef MEN Dariusz Piontkowski.

📢 Kilkanaście tysięcy złotych miesięczne w tym zawodzie to norma. "Im węższa specjalizacja tym wyższe zarobki" Przez pandemię znacznie wzrosła liczba ogłoszeń dla pracowników z branży IT. Obecnie pomimo sytuacji pandemicznej i niepewnej gospodarki, pracownicy IT dyktują warunki pracodawcom. - Mediana najniższych oferowanych zarobków w branży IT w 2020 roku wyniosła 12 tys. zł, co jest kwotą o 2 tys. zł wyższą niż w analogicznym okresie. Najwyższe oferty natomiast były w granicach nawet 17 tys. zł- tłumaczy w rozmowie z AIP Daniel Olejniczak, wiceprezes Bonair S.A. 📢 Początek roku szkolnego. Wracają dodatkowe zasiłki opiekuńcze. MEN luzuje zasady sanitarne Rodzice, którzy muszą opiekować się dziećmi ze względu na zawieszenie zajęć w szkołach z powodu pandemii, mogą liczyć na dodatkowy zasiłek opiekuńczy. - Będzie on przyznawany do 20 września – poinformowała minister rodziny Marlena Maląg. Z kolei szef MEN Dariusz Piontkowski wyjaśnił jak od 1 września będą funkcjonowały szkoły i przedszkola..

📢 Wypowiedzenie umowy o pracę a prawo do odprawy. Sprawdź, ile ci się należy Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn niezależnych od pracownika przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 osób wiąże się z prawem do odprawy. Kryzys związany z koronawirusem dotknął wiele branż. Wraz z końcem września prawdopodobnie wygasną rządowe dopłaty do miejsc pracy, a to oznacza kolejne zwolnienia. Upewnij się, czy nie przysługuje ci odprawa.

Ukraina zamyka granice dla cudzoziemców