Przegląd prasy 25.02.2022 Dzierżoniów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Dzierżoniowa

Rosyjskie siły przejęły w czwartek kontrolę nad elektrownią atomową w Czarnobylu. Informację podała Aliona Szewcowa, doradca dowódcy sił lądowych armii Ukrainy. "To zagraża bezpieczeństwu nie tylko Ukrainy, ale i Europy" - napisała Szewcowa.

Wielu mieszkańców Wrocławia i okolicznych miejscowości widziało w niedzielę wczesnym popołudniem grupę wojskowych śmigłowców. Prawdopodobnie osiem maszyn przemieszczało się od zachodu ponad autostradą A4, Kątami Wrocławskimi, Smolcem i Wrocławiem, by skierować się dalej na północny-wschód. Na wielu grupach w mediach społecznościowych pojawiły się dywagacje, co to za akcja. Sprawdziliśmy, zapytaliśmy wojskowych.