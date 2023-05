Przedszkola w Dzierżoniowie. Sprawdź, gdzie możesz zapisać swoje dziecko w roku szkolnym 2023/2024

Procesy rekrutacyjne do przedszkoli rozpoczynają się na ogół w pierwszym kwartale roku, w lutym i marcu. Zależy to od konkretnej placówki. Publiczne oraz niepubliczne przedszkola mają różne zasady w procesie rekrutacyjnym. W pierwszym wariancie ustalane są odgórnie i znajdują się w ustawie, natomiast niepubliczne ustalają zasady indywidualnie i w każdym z nich mogą wyglądać inaczej.

Czy zapisanie dziecka do przedszkola w Dzierżoniowie to dobry pomysł?

Nauka w przedszkolu jest ogromnie ważna w rozwoju dziecka. Za główny cel obiera sobie przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Do tego, dziecko uczęszczając do przedszkola poznaje zasady życia w grupie. Następuje u niego rozwój w obszarze społecznym i związanym z emocjonalnością. Uczy się tam, jak rozmawiać z pozostałymi dziećmi i dorosłymi, wyrażać swoje emocje i potrzeby.