Prasówka Dzierżoniów 24.08.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Dzierżoniowie nie minęło Cię nic ważnego

Już wkrótce – w weekend 5 – 6 września tor wyścigów konnych na wrocławskich Patynicach przyciągnie wielbicieli roślin. Nadarzy się świetna okazja do spędzenia kilku chwil w klimacie i towarzystwie żywej zieleni, radującej wszystkie zmysły. Warto w tych dniach pojawić się na Partynicach i odwiedzić Kiermasz Ogrodniczy „Pamiętajcie o ogrodach”, który we Wrocławiu odbędzie się już trzeci raz.

Od 1 września 2020 nauczyciele mają otrzymać podwyżkę płac. MEN zapowiada, że ich wynagrodzenie wzrośnie o 6 proc. Zdaniem związkowców to dramatycznie mało.

1 września uczniowie i nauczyciele po długiej przerwie mają wrócić do szkół. Taką decyzję ogłosiło MEN na początku sierpnia i wspólnie z GIS opracowało zalecenia, które mają pomóc w bezpieczeństwie i nierozprzestrzenianiu się wirusa. Czy te zasady zdadzą egzamin, pokażą pierwsze dni września.

Abonament RTV to danina, którą Polacy płacą niechętnie. Osoby, które rezygnują z oglądania telewizji muszą pamiętać o tym, by wyrejestrować urządzenia. Poczta Polska kontroluje bowiem, czy abonament RTV jest płacony i nakłada kary. Tak było w wypadku mężczyzny z Wielkopolski, któremu Poczta Polska naliczyła zaległości za 14 lat. Mężczyzna zdecydował się pójść do sądu. I wygrał.

Nowelizacja prawa wprowadza do polskiego prawa grupę taryfową dedykowaną wyłącznie ogólnodostępnym stacjom ładowania, likwidując tym samym istotną barierę rozwoju elektromobilności w Polsce.

"Jeśli zaniedbamy leczenie nowotworów, to będziemy mieli od 5 do 10 tysięcy więcej zgonów w ciągu roku. Nie są to szacunki wzięte z powietrza, wynikają z rzetelnych badań prowadzonych na świecie" - mówi prof. Jacek Jassem, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes zarządu Polskiej Ligi Walki z Rakiem. "Ludzie są spanikowani, boją się wyjść z domu, nawet jeśli pojawiają się objawy. Ponadto służba zdrowia jest zamknięta i niewydolna"- dodaje.