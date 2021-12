Prasówka Dzierżoniów 17.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Dzierżoniowie nie minęło Cię nic ważnego

Szukasz ciekawych tras do nordic walking w okolicy Dzierżoniowa? Razem z Traseo mamy dla Ciebie garść podpowiedzi na ten tydzień (od 18 grudnia). Jeśli dopiero wchodzisz w temat nordic walking, zacznij w weekend. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, i zaczniesz spacer w dziennym świetle. Oto nasze podpowiedzi, gdzie warto sie wybrać z Dzierżoniowa na nordic walking. Tym razem wybraliśmy trasy w odległości do 66 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, czy coś zmieniło się na trasie.

Punkty widokowe - w Górach Stołowych i okolicach ich nie brakuje. Najlepsze miejsca do podziwiania widoków znajdują się na szczytach gór. Aby dojść do niektórych z nich, trzeba zboczyć ze szlaku. Czasem są ukryte i trzeba się natrudzić, by do nich dotrzeć. Widok, który rozpościera się z tarasu widokowego, wynagradza jednak cały wysiłek. Poniżej zebraliśmy najciekawsze punkty widokowe, z których zobaczycie Góry Stołowe i inne okoliczne pasma.