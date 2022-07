Potrzebne środki na roczną rehabilitację dla trzylatka z Ząbkowic Śląskich. Zrzutka dla Szymka trwa

Następstwami przedwczesnego porodu były: ciężka zamartwica urodzeniowa, niedokrwistość wcześniacza, dokomorowy krwotok III stopnia, wodogłowie pokrwotoczne i retinopatia wcześniacza. Szymonowi założono zbiornik Rickhama, a następnie zastawkę komorowo-otrzewnową.

Aktualnie chłopczyk jest konsultowany u specjalistów z dziedziny neurologii, chirurgii i okulistyki. W leczeniu Szymka istotna jest stała i intensywna rehabilitacja ruchowa, terapia wzroku i odpowiednia stymulacja. Szymon uczęszcza na zajęcia Integracji sensorycznej, terapię zajęciową, logopedię i rehabilitację w wodzie. Wszystkie terapie i rehabilitacje, z których korzysta, są odpłatne. Koszt pojedynczych zajęć waha się od 120 złotych do 150 złotych. Koszty miesięcznej rehabilitacji wynoszą ok. 4000 złotych, a do tego dochodzą jeszcze koszty dojazdu z Ząbkowic Śląskich do Wrocławia.

Szymek jest podopiecznym Fundacji Serca dla Maluszka.

W kwietniu Szymon skończył trzy lata.