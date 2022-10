Potrącenie na pasach w Bielawie. Sprawca i ofiara pod wpływem alkoholu! 18.10.2022

Do zdarzenia doszło około godziny 18:45 we wtorek, 18 października 2022 roku w Bielawie w powiecie dzierżoniowskim. Kierujący samochodem marki BMW na dzierżoniowskich numerach rejestracyjnych potrącił na przejściu dla pieszych przechodnia. Zdarzenie miało miejsce na wysokości budynków nr 33 i 32.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń kierujący samochodem był po spożyciu alkoholu, czyli musiał mieć między 0,2 a 0,5 promila. Przechodzień był nietrzeźwy a badanie krwi wykryło niecały promil alkoholu.

Uderzenie musiało nastąpić przy znacznej prędkości, bo na skutek potrącenia pękła przednia szyba w BMW. W samochodzie jechały dwie osoby. Współpasażer pojazdu na nasze pytanie o okoliczności zdarzenia powiedział:

- to było chwila, moment, nic więcej nie pamiętam. My to z pracy wracaliśmy. (…) a jak go (kierowcę-red.) zatrzymali to coś tam wydmuchał.