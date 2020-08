Pogoda tygodniowa dla Dzierżoniowa. Prognoza na 7 dni, od jutra (28.08) do czwartku

Pogoda na tydzień w Dzierżoniowie według meteorologów. Jaka czeka nas pogoda w ciągu najbliższych 7 dni w Dzierżoniowie? Sprawdziliśmy, czego możemy się spodziewać w najbliższych dniach. Zobacz, jaką pogodę przewidują synoptycy w Dzierżoniowie od jutra (piątku, 28.08) przez najbliższych 7 dni (do czwartku 3.09). Sprawdź, jakie temperatury będziemy mieć według prognozy pogody na tydzień dla Dzierżoniowa. Dzięki temu lepiej przygotujesz się i zaplanujesz najbliższych 7 dni.

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 24 do 26 °C, min. temp. 14 do 16 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Dzierżoniowa Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 28.08.2020: Temperatura w dzień: 25°C.

Temperatura w nocy: 15°C.

Wiatr: 18 km/h

Kierunek wiatru: południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 5.2

Pogoda na tydzień w Dzierżoniowie: sobota, 29.08 W ciągu dnia w sobotę w Dzierżoniowie w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 21°C. Natomiast w nocy z soboty na niedzielę temperatura może spaść do 13°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Dzierżoniowie w sobotę wynosić będzie 50%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 1 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Dzierżoniowa, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 15 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 15°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie południowo-zachodni.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 3, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Dzierżoniowie w sobotę:

przelotne opady. Maks. temp. 20 do 22 °C, min. temp. 12 do 14 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Dzierżoniowa Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 29.08.2020: Temperatura w dzień: 21°C.

Temperatura w nocy: 13°C.

Wiatr: 15 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 50%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Pogoda na tydzień w Dzierżoniowie: niedziela, 30.08 Spodziewana temperatura w niedzielę w Dzierżoniowie to 18°C. Natomiast w nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura może spaść do 11°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Dzierżoniowie w niedzielę wynosić będzie 70%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 6 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Dzierżoniowa, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 13 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 13°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie północno-zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą słabe. Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 2, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Dzierżoniowie w niedzielę:

deszcz. Maks. temp. 17 do 19 °C, min. temp. 10 do 12 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Dzierżoniowa Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 30.08.2020: Temperatura w dzień: 18°C.

Temperatura w nocy: 11°C.

Wiatr: 13 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 70%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 2.2

Pogoda na tydzień w Dzierżoniowie: poniedziałek, 31.08 Spodziewana temperatura w poniedziałek w Dzierżoniowie to 18°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 9°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w poniedziałek szansa na pojawienie się opadów w Dzierżoniowie będzie na poziomie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Dzierżoniowa, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 14 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 11°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie północno-zachodni.

Pogoda będzie sprzyjać aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 4, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Dzierżoniowie w poniedziałek:

przewaga chmur. Maks. temp. 17 do 19 °C, min. temp. 8 do 10 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Dzierżoniowa Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 31.08.2020: Temperatura w dzień: 18°C.

Temperatura w nocy: 9°C.

Wiatr: 14 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Pogoda na tydzień w Dzierżoniowie: wtorek, 1.09 W ciągu dnia we wtorek w Dzierżoniowie w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 16°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 8°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Dzierżoniowie we wtorek wynosić będzie 70%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 6 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Dzierżoniowa, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 18 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 9°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie północny.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 3, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Dzierżoniowie we wtorek:

deszcz. Maks. temp. 15 do 17 °C, min. temp. 7 do 9 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Dzierżoniowa Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 1.09.2020: Temperatura w dzień: 16°C.

Temperatura w nocy: 8°C.

Wiatr: 18 km/h

Kierunek wiatru: północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 70%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 3.4

Pogoda na tydzień w Dzierżoniowie: środa, 2.09 W ciągu dnia w środę w Dzierżoniowie w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 18°C. Natomiast w nocy ze środy na czwartek temperatura może spaść do 9°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Dzierżoniowie wynosić będzie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Dzierżoniowa, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 14 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 8°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie zachodnio-południowy.

Pogoda będzie sprzyjać aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na środę wynosi 4, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Dzierżoniowie w środę:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 17 do 19 °C, min. temp. 8 do 10 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Dzierżoniowa Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 2.09.2020: Temperatura w dzień: 18°C.

Temperatura w nocy: 9°C.

Wiatr: 14 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Pogoda na tydzień w Dzierżoniowie: czwartek, 3.09 W ciągu dnia w czwartek w Dzierżoniowie w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 20°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 10°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w czwartek szansa na pojawienie się opadów w Dzierżoniowie będzie na poziomie 30%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 0 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Dzierżoniowa, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 12 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 10°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie zachodnio-południowy.

Pogoda będzie sprzyjać aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 5, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Dzierżoniowie w czwartek:

poranne przelotne opady. Maks. temp. 19 do 21 °C, min. temp. 9 do 11 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Dzierżoniowa Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 3.09.2020: Temperatura w dzień: 20°C.

Temperatura w nocy: 10°C.

Wiatr: 12 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 30%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 4.7

