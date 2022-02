Pogoda na tydzień dla Dzierżoniowa. Prognoza na 7 dni od 27.02. Sprawdź, jaka pogoda będzie w najbliższym tygodniu

Pogoda w Dzierżoniowie na tydzień to coś, czego szukasz? Świetnie trafiłeś. Prezentujemy aktualną tygodniową prognozę pogody. Zaczynamy od jutra i przedstawiamy prognozę pogody na kolejnych 7 dni. Jaka będzie pogoda w najbliższym tygodniu w Dzierżoniowie? Porównaj prognozę pogody od jutra, 27.02), do soboty, 5.03 i przekonaj się, kiedy pogoda będzie najbardziej sprzyjała spacerom czy innej aktywności na zewnątrz. Zwróć uwagę nie tylko na prognozowaną temperaturę w ciągu dnia, ale również w nocy.

Pogoda na tydzień w Dzierżoniowie: niedziela, 27.02 W ciągu dnia w niedzielę w Dzierżoniowie w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 4°C. Z kolei w nocy z niedzieli na poniedziałek spodziewać się możemy temperatur rzędu -4°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w niedzielę szansa na pojawienie się opadów w Dzierżoniowie będzie na poziomie 40%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Dzierżoniowa, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 14 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -2°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie północno-wschodni. Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Dzierżoniowie w niedzielę:

rano przelotne opady śniegu. Maks. temp. 3 do 5 °C, min. temp. -5 do -3 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 27.02.2022: Temperatura w dzień: 4°C.

Temperatura w nocy: -4°C.

Wiatr: 14 km/h

Kierunek wiatru: północno-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 40%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.1

Pogoda na tydzień w Dzierżoniowie: poniedziałek, 28.02 Za dnia w Dzierżoniowie słupki rtęci powinny pokazać 2°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast w nocy z poniedziałku na wtorek temperatura może spaść do -6°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Dzierżoniowie w poniedziałek wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Dzierżoniowa, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 15 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -7°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie wschodnio-północny.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą słabe. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 2, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Dzierżoniowie w poniedziałek:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 1 do 3 °C, min. temp. -7 do -5 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 28.02.2022: Temperatura w dzień: 2°C.

Temperatura w nocy: -6°C.

Wiatr: 15 km/h

Kierunek wiatru: wschodnio-północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.7

Pogoda na tydzień w Dzierżoniowie: wtorek, 1.03 Spodziewana temperatura we wtorek w Dzierżoniowie to 5°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie -4°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Dzierżoniowie wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Dzierżoniowa, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 10 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -7°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie wschodnio-południowy.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 2, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Dzierżoniowie we wtorek:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 4 do 6 °C, min. temp. -5 do -3 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 1.03.2022: Temperatura w dzień: 5°C.

Temperatura w nocy: -4°C.

Wiatr: 10 km/h

Kierunek wiatru: wschodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.8

Pogoda na tydzień w Dzierżoniowie: środa, 2.03 Spodziewana temperatura w środę w Dzierżoniowie to 6°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie -1°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w środę szansa na pojawienie się opadów w Dzierżoniowie będzie na poziomie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Dzierżoniowa, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 13 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -5°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie zachodnio-północny.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na środę wynosi 2, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Dzierżoniowie w środę:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 5 do 7 °C, min. temp. -2 do 0 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 2.03.2022: Temperatura w dzień: 6°C.

Temperatura w nocy: -1°C.

Wiatr: 13 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.7

Pogoda na tydzień w Dzierżoniowie: czwartek, 3.03 Za dnia w Dzierżoniowie słupki rtęci powinny pokazać 4°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie -1°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Dzierżoniowie w czwartek wynosić będzie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Dzierżoniowa, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 15 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -4°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie północno-zachodni.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Dzierżoniowie w czwartek:

przewaga chmur. Maks. temp. 3 do 5 °C, min. temp. -2 do 0 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 3.03.2022: Temperatura w dzień: 4°C.

Temperatura w nocy: -1°C.

Wiatr: 15 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.5

Pogoda na tydzień w Dzierżoniowie: piątek, 4.03 Za dnia w Dzierżoniowie słupki rtęci powinny pokazać 4°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie -2°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Dzierżoniowie w piątek wynosić będzie 40%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Dzierżoniowa, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 13 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -4°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie północny.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 2, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Dzierżoniowie w piątek:

rano przelotne opady śniegu. Maks. temp. 3 do 5 °C, min. temp. -3 do -1 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 4.03.2022: Temperatura w dzień: 4°C.

Temperatura w nocy: -2°C.

Wiatr: 13 km/h

Kierunek wiatru: północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 40%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.5

Pogoda na tydzień w Dzierżoniowie: sobota, 5.03 Spodziewana temperatura w sobotę w Dzierżoniowie to 4°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie -2°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w sobotę szansa na pojawienie się opadów w Dzierżoniowie będzie na poziomie 40%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Dzierżoniowa, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 14 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -5°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie północno-zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 2, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Dzierżoniowie w sobotę:

rano przelotne opady śniegu. Maks. temp. 3 do 5 °C, min. temp. -3 do -1 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 5.03.2022: Temperatura w dzień: 4°C.

Temperatura w nocy: -2°C.

Wiatr: 14 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 40%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.6

