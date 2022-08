PlayStation, laptopy, złoto i inne. To mieszkańcy Dzierżoniowa zastawiają w lombardzie. ZDJĘCIA Gabriela Fedyk

Sprzęty RTV, AGD, biżuteria, elektronarzędzia — przede wszystkim to zastawiają mieszkańcy Dzierżoniowa w lombardzie. Sprawdziliśmy, co można kupić w jednym z takich miejsc, które działają na terenie miasta. Co znajdziemy w Loombardzie przy ulicy Ząbkowickiej?