Pijany obywatel Singapuru szarżował na dolnośląskich drogach. Prawie potrącił rowerzystów

W niedzielę 15 maja po godzinie 16 doszło do zdarzenia drogowego na drodze między Jodłownikiem a Woliborzem. Samochód marki Toyota Corolla wypadł z drogi na terenie powiatu ząbkowickiego, w okolicach miejscowości Grodziszcze. Kierowcą okazał się 25-letni obywatel Singapuru, który miał ponad 1,2 promila w wydychanym powietrzu. Chwilę wcześniej omal nie potrącił rowerzystów w Piławie Górnej. Zatrzymany nietrzeźwy kierowca został zakuty w kajdanki i przewieziony do ząbkowickiej komendy w celu dalszych czynności w tej sprawie. Pojazd nieodpowiedzialnego kierowcy został zabezpieczony przez pomoc drogową.

Mężczyzna usłyszał zarzuty i we wtorek o godzinie 10 został doprowadzony w trybie przyspieszonym do sądu. Oprócz zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych przez co najmniej kilka lat grozi mu także kara pozbawienia wolności.