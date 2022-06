Parowóz "Czeski Ekspres" ponownie przejedzie przez Dolny Śląsk. Zobacz trasę i ceny biletów

To wyjątkowe wydarzenie przygotował region pardubicki we współpracy z Muzeum Starych Maszyn w Žamberku, Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śl. oraz samorządami polskich miast na trasie przejazdu – Międzylesia, Bystrzycy Kłodzkiej, Ząbkowic Śląskich, Dzierżoniowa, Świdnicy oraz Jaworzyny Śląskiej.

Muzealny Pociąg Specjalny „Czeski Express” wjedzie na szlaki Dolnego Śląska już w sobotę 25 czerwca!

Skład Parowego Expressu to zabytkowe wagony oraz lokomotywa 555.153. Lokomotywa ta to niemiecki parowóz wojenny przejęty po wojnie przez kolej czeską, oznaczony serią 555. Przejazd jest częścią planu uruchomienia turystycznej linii kolejowej z Muzeum Kolejnictwa w Dolnej Lipce we współpracy z Muzeum Dawnych Maszyn i Technologii w Žamberku, muzeami należącymi do Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska oraz samorządem Dzierżoniowa.

Czescy i polscy turyści odwiedzą region Dolnego Śląska, podróżując wagonami produkcji Linke-Hoffman-Werke z Muzeum Kolejnictwa na Śląsku. Każde z miast na trasie oferuje atrakcyjny pobyt. Podczas godzinnego postoju w Jaworzynie Śląskiej turyści zwiedzą Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śl.