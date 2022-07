Pałac w Nowiźnie. Perła architektoniczna u stóp Gór Sowich ukryta między Dzierżoniowem a Świdnicą

Pałac w Nowiźnie – mapa, wskazówki dojazdu

Nowizna to niewielka dolnośląska wieś leżąca u stóp Gór Sowich nad rzeką Piławą, na trasie Dzierżoniów-Świdnica, około 2 km od granic Dzierżoniowa. To właśnie tutaj usytuowany jest pałac z parkiem, który często jest nieświadomie mijany w drodze do większych miejscowości. Najlepiej dostać się tutaj samochodem. Z Wrocławia dojedziemy w niecałe półtorej godziny drogą krajową nr 35 lub trasą wiodącą przez DK35 i DW382. Z Wałbrzycha dotrzemy na miejsce w około 40 minut, dojeżdżając drogą wojewódzka nr 382. Przed pałacem jest ok. 60 miejsc parkingowych.

Zobacz pałac w Nowiźnie na mapie: