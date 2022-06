Nie tylko radio. Kultowa dzierżoniowska Diora w ogłoszeniach online [ZOBACZ ZDJĘCIA] Gabriela Fedyk

Radioodbiorniki, kolumny, wieże, breloczki, a nawet... reklamówki! Choć zakład dzierżoniowskiej Diory już nie istnieje, to kultowe produkty marki wciąż są w posiadaniu wielu osób. Niektórzy z nich postanowili je sprzedać. Ceny wahają się od kilkunastu do tysiąca złotych. Zobaczcie, co można kupić!