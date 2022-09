Najlepsze burgery w Dzierżoniowie tylko do końca września. Skwar i Żar kończy działalność

Drodzy klienci i przyjaciele!

Z wielkim bólem serca chciałbym Was poinformować, że działamy tylko do końca września.

Jest to bardzo ciężka decyzja, ale koszty utrzymania, inflacja nas przerosły, stąd decyzja o zamknięciu.

Mam wielką nadzieję, że jeszcze wrócimy na dzierżoniowski rynek gastronomiczny i będziemy mogli dla Was serwować najlepsze burgery i nie tylko.

Zapraszamy na najlepsze burgery w mieście do 30 września - tak brzmi komunikat Skwaru i Żaru, jaki lokal zamieścił na swoim Facebook'u. Informacja spotkała się z wielkim smutkiem gości i smakoszy burgerów.

Skwar i Żar rozpoczął swoją działalność 26 września 2018 roku. W niewielkiej knajpce serwowali burgery, tortille, tosty, szarpaną wieprzowinę, frytki, sałatki czy school boxy, którymi podbili serca i podniebienia nie tylko dzierżoniowian. Skwar i Żar stał się ważnym punktem na gastronomicznej mapie Dzierżoniowa i okolicy. Niestety rosnące koszty utrzymania lokalu zmusiły właściciela do podjęcia decyzji o zamknięciu burgerowni.