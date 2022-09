Muzealny Pociąg Specjalny „Czeski Express” ponownie przejedzie przez Dzierżoniów. Bilety zostały wyprzedane w dwie godziny

Skład Parowego Expressu to zabytkowe wagony oraz lokomotywa 555.153 — niemiecki parowóz wojenny przejęty po wojnie przez kolej czeską, oznaczony serią 555. Przejazd to część planu uruchomienia turystycznej linii kolejowej z Muzeum Kolejnictwa w Dolnej Lipce we współpracy z Muzeum starých strojů a technologií a Fundacją Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska.

Pierwszy przejazd odbył się w sobotę 25 czerwca. Bilet w obie strony kosztuje 20 złotych, niezależnie od trasy pociągu. Bilety dostępne są wyłącznie w przedsprzedaży, po wypełnieniu formularza uczestnika na stronie internetowej.