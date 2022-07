Modernizacja drogi powiatowej Bielawa–Kietlice. Od 8 lipca do 31 sierpnia 2022 droga będzie zamknięta dla ruchu

Kompleksowa modernizacja drogi powiatowej na trasie Bielawa–Kietlice spowoduje czasowe zamknięcie trasy powyżej wjazdu do miejscowości Myśliszów do skrzyżowania z drogą w kierunku Jodłownika w Kietlicach. Droga będzie nieprzejezdna od piątku, 8 lipca 2022 roku.

Objazd do Kietlic jest zaplanowany przez Ostroszowice. Drogi będzie zamknięta do końca wakacji - do 31 sierpnia tego roku. Natomiast realizacja całej modernizacji ma potrwać do kwietnia 2023 roku. W ramach prac wybudowana zostanie nie tylko nowa nawierzchnia asfaltowa, ale także pętla autobusowa (na terenie Bielawy). W Kietlicach wybudowane zostaną również chodniki oraz aktywne przejście dla pieszych.

Droga zostanie zmodernizowana na odcinku o długości blisko 2,2 km. Wartość inwestycji wynosi 5.707.000 zł, która w 95% zostanie sfinansowana ze środków zewnętrznych. Środki na tę inwestycję powiat dzierżoniowski pozyskał z Rządowego Funduszu Polski Ład.