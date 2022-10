Międzygórze to perła Sudetów. Zobacz, jakie atrakcje czekają tam na turystów

Jak dojechać do Międzygórza?

Międzygórze znajduje się około 30 kilometrów od stolicy powiatu kłodzkiego - Kłodzka. Zwiedzając atrakcje turystyczne Kotliny Kłodzkiej, warto zajrzeć i tu. Najszybsza droga dojazdowa do tego miejsca prowadzi przez DK33 do Domaszkowa. Stamtąd do Międzygórza nie jest już daleko.

Międzygórze - mapa

Warto pamiętać, że do Międzygórza nie ma bezpośredniego dojazdu pociągiem i autobusem z Kłodzka. Najbliższe miejscowości, z których odjeżdża bezpośredni środek transportu do Międzygórza to Domaszków lub Bystrzyca Kłodzka.