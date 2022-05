Miasta partnerskie Dzierżoniowa. Czy je znacie?

Często są dla nas kolejnym ze znaków czy nazw bez konkretnego znaczenia. Mijamy je w drodze do pracy czy do domu. Zazwyczaj wiemy, że są, czasem potrafimy nawet wymienić wszystkie albo przynajmniej kilka z nich. Co wiemy o miastach partnerskich Dzierżoniowa? Odświeżamy wiedzę przed 44. Dniami Dzierżoniowa.

Jak możemy przeczytać na stronie Towarzystwa Miast Partnerskich Dzierżoniowa, współpraca zagraniczna zaczęła się w 1990 roku, od nawiązania relacji partnerskich z niemieckim miastem Bischofsheim. Można zatem powiedzieć, że był to symboliczny początek rozpoczęcia współpracy Dzierżoniowa jako miasta partnerskiego.

Miasta partnerskie – o co chodzi?

Nawiązywanie stosunków partnerskich między miastami jest formą współpracy między miejscowościami w różnych krajach, choć nie tylko – Dzierżoniów ma też miasta partnerskie w Polsce. Celem jest wymiana kulturalna, gospodarcza i informacyjna. Idea partnerstwa pomiędzy miastami pojawiła się po II wojnie światowej, w 1947 roku. Nawiązanie partnerstwa często zaczyna się od kontaktów osobistych mieszkańców miast czy też od wymian między szkołami. Po spełnieniu kryteriów partnerstwa dochodzi do oficjalnej wizyty urzędników oraz rewizyty, w następstwie czego podpisany zostaje odpowiedni dokument o partnerstwie. Kiedy miasta są już partnerami, często mają miejsce wizyty, które nierzadko mają charakter półoficjalny, przez co relacje jeszcze bardziej się zacieśniają, choć nie jest to regułą.

Miasta partnerskie – korzyści z nawiązywania współpracy między miastami

Kontakty międzynarodowe to wymiana kulturalna, wzajemne poznawanie swoich tradycji i zwyczajów oraz niwelowanie uprzedzeń. To także motywacja do nauki języków obcych. Aktywna wymiana w wielu sferach przyczynia się do wzbogacania życia kulturalnego i towarzyskiego mieszkańców miast partnerskich. Umowy o wzajemnej współpracy podpisywane przez przedstawicieli władz miast i gmin są tego potwierdzeniem. Dzięki nim rozwijane są przyjacielskie relacje między rządzącymi oraz organizacjami społecznymi i młodzieżowymi. W Dzierżoniowie od 2002 roku współpracą zagraniczną zajmuje się przede wszystkim Towarzystwo Miast Partnerskich Dzierżoniowa.

Bischofsheim – pierwsze miasto partnerskie Dzierżoniowa

Niemieckie Bischofsheim jest pierwszym zaprzyjaźnionym miastem Dzierżoniowa. Umowa partnerska została podpisana 6 października 1990 roku przez burmistrza Bischofsheim Bertholda Dößa i przewodniczącego Rady Miejskiej Bischofsheim Hugo Berga oraz naczelnika Dzierżoniowa Lucjana Węgla i przewodniczącego Rady Miejskiej Dzierżoniowa Mateusza Cegiełkę. W zakres współpracy wchodzą kultura, turystyka, wymiana młodzieży, ochrona środowiska, oświata oraz sport.

Bischofsheim to niewielkie miasto w Hesji, w którym żyje ok. 13 tysięcy mieszkańców. Pierwsza wzmianka o Bischofsheim pojawiła się w XI wieku. Najważniejszymi zabytkami miasta są muzeum narodowe, wieża ciśnień oraz katolickie i ewangelickie kościoły.

Lanškroun – czeski partner Dzierżoniowa

27 października 1999 burmistrz Lanškroun Jaroslav Karlik i Burmistrz Dzierżoniowa Grzegorz Kiejnich podpisali umowę partnerską. Współpraca obejmuje wymianę doświadczeń zawodowych, współpracę pomiędzy szkołami, TRAKT oraz kulturę.

W leżącym u podnóża Gór Orlickich Lanškroun mieszka ok. 10 tysięcy osób. Oprócz renesansowego ratuszu z XVI wieku warto zobaczyć drewnianą karczmę, kościoły, kolumnę maryjną z 1684 roku, barokowe figury Trójcy Świętej, św. Jana Nepomucena i św. Jana Sarkandra, dom Piano czy muzeum historii miasta, które znajduje się w nowo zrekonstruowanej części pałacu miejskiego.

Kluczbork – partnerskie miasto Dzierżoniowa z Opolszczyzny

Kluczbork i Dzierżoniów – reprezentowane przez burmistrzów Jarosława Kielara i Marka Pioruna – podpisały umowę o partnerstwie 29 września 2007 roku. Kultura, sport i rekreacja, wymiana dzieci i młodzieży, oświata oraz gospodarka komunalna – taki jest zakres współpracy między tymi miastami. Położony na północno-wschodnim krańcu Niziny Śląskiej nad rzeką Stobrawą Kluczbork liczy ok. 23 tysięcy mieszkańców. Co ciekawe, Kluczbork został założony przez zakon krzyżowców z czerwoną gwiazdą, którzy zjawili się na Śląsku w 1235 roku.

Serock - miasto partnerskie Dzierżoniowa z Mazowsza

Burmistrz Serocka Sylwester Sokolnicki i burmistrz Dzierżoniowa Marek Piorun zawarli umowę partnerską 11 października 2004 roku. W obszarze współpracy pomiędzy miastami znalazły się kultura, wymiana dzieci i młodzieży, współpraca między szkołami oraz wymiana doświadczeń zawodowych. Serock, leżący w województwie mazowieckim nad Jeziorem Zegrzyńskim, liczy ok. 4 tysięcy mieszkańców. To jedno z najstarszych miast na Mazowszu – pierwsza odnaleziona wzmianka pochodzi z tzw. falsyfikatu mogileńskiego z 1065 roku.

Crewe and Nantwich – brytyjski partner Dzierżoniowa

Burmistrz Dzierżoniowa Marek Piorun i zastępca Burmistrza Crewe and Nantwich Michael Roberts podpisali umowę o partnerstwie w 2005 roku, a w zakres współpracy wchodzą kultura oraz kontakty towarzystw miast partnerskich. Crewe and Nantwich leży w hrabstwie Cheshire w Anglii. To najliczniejsze pod względem ludności miasto partnerskie Dzierżoniowa – ok. 111 tysięcy mieszkańców. Składają się na to ośrodki wiejskie Crewe, które ma ok. 80 tysięcy mieszkańców, oraz Nantwich – ponad 20 tysięcy – z czego duża część to Polacy. Za rozwój Crewe odpowiada kolej. W latach 1946-2002 była tu fabryka samochodów Rolls-Royce. Dzisiaj produkowane są tam Bentleye. Z kolei Nantwich jest urokliwą turystyczną miejscowością.

Hajdúszoboszló – węgierski bratanek Dzierżoniowa

Hajdúszoboszló stało się miastem partnerskim (a raczej braterskim) Dzierżoniowa 26 września 2015 roku. Zastępca burmistrza Hajdúszoboszló Holoda Attila i burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski podpisali umowę o partnerstwie, a zakres współpracy obejmuje kulturę, sport i rekreację, kontakty towarzystw miast partnerskich oraz wymianę dzieci i młodzieży. Hajdúszoboszló to popularne wśród Polaków uzdrowisko i miejscowość turystyczna na Węgrzech. Wyróżnia je ciepły, suchy klimat. Hajdúszoboszló słynie z basenów termalnych i wyśmienitej kuchni. Miasto zamieszkuje ok. 23 tysiące mieszkańców. Co ciekawe, całkiem dużo osób stamtąd porozumiewa się w języku polskim.

