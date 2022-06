Łukasz Jemioła, Robert Kasprzycki i Limboski. 24. Poezja na murach już w sobotę w Kinoteatrze "Zbyszek"

Poezja na murach: Charyzmatyczny Robert Kasprzycki i jego "Niebo do wynajęcia"

Poezja na murach: Łukasz Jemioła z piosenkami retro oraz w nurcie americana

Poezja na murach: Charyzmatyczny Robert Kasprzycki i jego "Niebo do wynajęcia"

Muzyka Roberta Kasprzyckiego jest pełna inspiracji. Można w niej znaleźć elementy flamenco, popu, jazzu, bossanovy, folku, ballady i rocka. Wiele z jego piosenek stanowi dziś kanon polskiej piosenki poetyckiej. Jego styl muzyczny określają wielojęzyczność i szerokie spektrum zainteresowań. Koncerty Kasprzyckiego to jego charyzma, niespożyta energia, feeling oraz poczucie humoru - to wszystko sprawia, że kontakt z publicznością tworzy się w mgnieniu oka.

Poezja na murach: Limboski - zawsze świeże pomysły

Limboski wyrósł z amerykańskich źródeł piosenki rockowej, zgłębił korzenie bluesa i folku, a obecnie rozwija te inspiracje w poszukiwaniu własnego stylu. W 2010 roku nagrał płytę „Cafe Brumba” z knajpowymi balladami, którą promował zapomniany przez wielu utwór „Piosenka dla mężatki”. Nominowany do Fryderyków w 2012 roku. Wystąpił w telewizyjnym show Polsatu „Must be the music”, gdzie wykonanie utworu "Czarny Otello" zapewniło mu miejsce w półfinale. W 2016 roku wydał album „One Man Madness”, a w październiku tego samego roku premierę miała jego najnowsza płyta „W trawie. I inne jeszcze młode”, której patronował Program Trzeci Polskiego Radia.