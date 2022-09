"Lodówka społeczna przy OPS jest wiecznie pusta!" - alarmuje Czytelnik. Czy to działa?

Lodówka społeczna przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie działa już ponad rok — od maja 2021 roku. Chłodziarka do dzielenia się jedzeniem stoi przy wejściu do OPS od ulicy 11 Listopada. Może z niej korzystać każdy, kto potrzebuje. Można w niej też zostawiać produkty spożywcze, ale — co ważne — tylko takie, które sami byśmy zjedli. Muszą to być więc produkty świeże, nieprzeterminowane oraz te, które są minimalnie po terminie określonym jako „najlepiej spożyć przed”, ale nie przekroczyły daty „należy spożyć do”.

Społeczna lodówka to nie tylko akcja pomocowa dla potrzebujących, ale też ekologia i filozofia „no waste”, czyli niemarnowanie jedzenia.

Kiedy otrzymaliśmy wiadomość od Czytelnika, że lodówka przy OPS jest pusta, postanowiliśmy o to zapytać. Dlaczego w chłodziarce nic nie ma?