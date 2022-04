Kwiecień w Dzierżoniowie: Przegląd prasy z marca 2022 w Dzierżoniowie, najważniejsze informacje miesiąca

Weekend wiosną 2022 warto spędzić na łonie budzącej się do życia przyrody. Słońce grzeje, ziemia pachnie, drzewa puszczają pąki, kwiaty coraz śmielej wyglądają z trawy. Na szczęście nie trzeba daleko jechać, by cieszyć się weekendem wśród zieleni. Polska pełna jest pięknych parków i ogrodów, często zlokalizowanych w środku największych miast. Oto najpiękniejsze oazy zieleni w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu i innych miast.

Do wypadku na A4 doszło dzisiaj 25 marca około godziny 15:00 na wysokości miejscowości Udanin. Jak informuje Zespół Zarządzania Ruchem GDDKiA w wypadku uczestniczyły pojazd osobowy i ciężarowy. Jedna osoba, pasażer pojazdu osobowego, zginęła na miejscu. Droga w kierunku Wrocławia jest zablokowana, zalecany jest zjazd z A4 na w. Budziszów.

Zobacz galerię zdjęć pań z naszego powiatu, które biorą udział w akcji Kobieca Twarz Roku. W głosowaniu zostaną wybrane laureatki, które wezmą udział w Forum Kobiecości. Będą miały szansę na zdobycie nagród i awans do ogólnopolskiego finału akcji, w którym nagrodą jest samochód Fiat 500.

Prasówka kwiecień Dzierżoniów: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca

Mieszkanie od gminy – to może brzmieć jak atrakcyjna opcja: niski czynsz, dach nad głową, brak kredytu do spłacenia... Tymczasem nie dość, że na mieszkanie komunalne czy socjalne czeka się nieraz latami, to w dodatku warunki panujące w takich budynkach często są tragiczne. Oto drastyczne przykłady z całej Polski.