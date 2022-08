Kradzież z włamaniem w Pieszycach. Policja poszukuje podejrzanego mężczyzny OPRAC.: Gabriela Fedyk

KPP Dzierżoniów

W Pieszycach doszło do kradzieży z włamaniem do budynku magazynowo-produkcyjnego jednego z zakładów. Skradzione zostało mienie o łącznej wartości ponad 12 900 złotych. Do zdarzenia doszło 1 sierpnia 2022 roku. Podejrzewany jest mężczyzna, którego wizerunek policja publikuje na zdjęciu.