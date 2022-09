Kolejny Senior Online już 8 października. Dzierżoniowscy policjanci zachęcają do udziału OPRAC.: Gabriela Fedyk

Policjanci z Dzierżoniowa zapraszają na spotkanie "Senior Online". Koncepcja ta to pierwszy w Polsce pomysł realizacji szkoleń w sieci na żywo we wszystkich jednostkach powiatowych województwa w jednym czasie. Kolejne spotkanie jest zaplanowane na 3 października. To już drugie spotkanie policjantów z seniorami po wakacyjnej przerwie.