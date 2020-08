Kąpieliska w Dzierżoniowie 30.08.2020. Które kąpieliska są czynne w Dzierżoniowie

Czy Twoje ulubione kąpielisko jest już czynne? Sprawdź, jaka jest w nim temperatura. istockphoto.com/ValeryBoyarsky

Które kąpieliska są czynne w Dzierżoniowie 30.08.2020? Szukasz miejsca w Dzierżoniowie, gdzie można popływać? W Polsce kąpieliska są otwarte od 1 czerwca do 30 września. Chcesz mieć pewność, że Twoje ulubione kąpielisko w Dzierżoniowie jest już otwarte? Sprawdź, czy znajduje się na naszej liście czynnych kąpielisk. Sprawdź, jaka jest ocena wody na kąpieliskach w Dzierżoniowie. Najważniejsze informacje dotyczące kąpielisk w Dzierżoniowie znajdziesz w naszym artykule. Kąpielisko to świetne miejsce do spędzenia czasu z bliskimi nad wodą. Zobacz listę czynnych kąpielisk w Dzierżoniowie i okolicy.