Jechała 104 km/h ulicami Bielawy. Straciła prawo jazdy na 3 miesiące

Nawet ryzyko utraty prawa jazdy, mandat przekraczający 1000 złotych i punkty karne nie powstrzymują niektórych od przekraczania dozwolonej prędkości. Spotkało to osobę z powiatu kłodzkiego, która w terenie zabudowanym podczas jazdy miała na liczniku 104 km/h w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50 km/h.

We wtorek 24 maja ok. godziny 11:10 funkcjonariuszki Wydziału Ruchu Drogowego w czasie patrolu w Bielawie zauważyły peugeota, który poruszał się zbyt szybko. Okazało się, że samochód jadący ok. godziny 11:10 przez ulicę Waryńskiego przekroczył dozwoloną prędkość o 54 km/h. W związku z tym, że wykroczenie zostało popełnione w terenie zabudowanym, 42-letniej kobiecie zostało odebrane prawo jazdy na trzy miesiące. Dodatkowo otrzymała 10 punktów karnych i mandat w wysokości 1500 złotych.