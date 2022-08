Gdzie nocować w Górach Sowich? Odpocznij w rytmie slow – najciekawsze agroturystyki i domki

Na czym polega wypoczynek w stylu slow life?

Góry Sowie w duchu slow life

Góry Sowie są wyjątkowym miejscem na mapie Polski. To najstarsza część Sudetów. Leżą w Sudetach Środkowych na Dolnym Śląsku, w odległości ok. 80 km na południowy-zachód od Wrocławia oraz ok. 30 km na południowy-wschód od Wałbrzycha. Ich łączna powierzchnia to ok. 200 km2. Od zachodniej strony sąsiadują z doliną rzeki Bystrzycy i Górami Wałbrzyskimi, od wschodu z Przełęczą Srebrną i Górami Bardzkimi. Od południa graniczą z Górami Stołowymi, a na północ od Gór Sowich leży Kotlina Dzierżoniowska.