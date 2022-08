Folkove 2022 w Arboretum Wojsławice. Przegląd Zespołów Folklorystycznych Pogranicza Polsko-Czeskiego już za nami Gabriela Fedyk

Przegląd Zespołów Folklorystycznych Pogranicza Polsko-Czeskiego Folkove w Arboretum Wojsławice już za nami. Nawet ulewa nie przeszkodziła zespołom i miłośnikom folkowej muzyki. I choć impreza musiała być przeniesiona do budynku, to była to prawdziwa uczta muzyczna okraszona tańcem i pięknymi strojami. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych publiczność dopisała i bawiła się wyśmienicie. Na gości czekała też kulinarna niespodzianka od gości z Czech – pyszny gulasz.