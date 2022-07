Dzierżoniowski policjant pomógł mężczyźnie, który miał problemy ze zdrowiem

W środę 27 lipca około godziny 17:00 do funkcjonariuszy policji zgłosiła się kobieta. Kontakt z jej znajomym, który poruszał się samochodem, był znacznie utrudniony. Zgłaszająca podała numer telefonu do 66-latka. Funkcjonariuszowi udało się nawiązać kontakt telefoniczny z mężczyzną. Rozmówca nie potrafił podać swojego miejsca pobytu. Policjant próbował uzyskać jak najwięcej informacji, mimo że kontakt był utrudniony. Ustalił, w jakim pojeździe siedzi i co widzi za szybą.

- Mundurowy wytypował miejsce i wysłał tam patrol, który odnalazł mężczyznę. Był on całkowicie zagubiony. Na miejsce wezwane zostało pogotowie, które otoczyło opieką potrzebującego - relacjonuje nadkom. Marcin Ząbek z KPP Dzierżoniów.