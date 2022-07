Dzierżoniowska straż miejska uratowała młodego jerzyka. Ptak trafił do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Kątnej

Straż miejska w Dzierżoniowie po południu 21 lipca otrzymała zgłoszenie od mieszkanki Dzierżoniowa o młodym jerzyku w okolicach ulicy Pocztowej. Po przybyciu na miejsce zgłoszenia strażnicy zabrali ptaka do Komendy Straży Miejskiej, skąd przekazali go dalej do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Kątnej. Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Kątnej działa od 2009 roku i jest tworzony z myślą o zwierzętach nieudomowionych i dzikich.