Dzierżoniów pogoda na weekend. Piątek 28.08, sobota 29.08, niedziela 30.08. Długoterminowa pogoda na weekend dla Dzierżoniowa

Spodziewana temperatura w piątek w Dzierżoniowie to 24°C. W nocy temperatura może spaść do 15°C.

Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu wyniesie 10%. Zgodnie z długoterminową pogodą na weekend dla Dzierżoniowa w piątek towarzyszyć nam będzie wiatr o maksymalnej prędkości do 15 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 10°C. Możemy spodziewać się, że kierunek wiatru będzie południowy. Szykuje się wspaniały dzień do aktywności na zewnątrz!

Pogoda na weekend w Dzierżoniowie w piątek: częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 23 do 25 °C, min. temp. 14 do 16 °C.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu meteorolodzy oceniają na 50 proc. Opady deszczu mogą wynosić ok. 1 mm. Z kolei zgodnie z długoterminowymi prognozami na weekend dla Dzierżoniowa, w sobotę szansa na wystąpienie burzy wynosi 40 proc. Według prognozy pogody na weekend dla Dzierżoniowa wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością do 16 km/h. Noc może być chłodna, według prognoz termometry pokażą 14°C. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 5, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca.

Pogoda na weekend w Dzierżoniowie w sobotę:

burze z piorunami rozwijające się po południu. Maks. temp. 24 do 26 °C, min. temp. 13 do 15 °C.

Prognoza pogody na weekend dla Dzierżoniowa

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 29.08.2020:

Temperatura w ciągu dnia: 25°C.

Temperatura w nocy: 14°C.

Wiatr: 16 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo deszczu: 50%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 40%.

Indeks promieniowania UV: 5.1

